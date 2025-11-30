«Вместе мы можем многое. Счастлив быть его партнёром». Лука Дончич — об Остине Ривзе

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич лестно высказался в адрес своего одноклубника американца Остина Ривза, который выступает на позиции защитника.

«Остин был великолепен на протяжении минувшего сезона. Он очень мне помог. Просто здорово, что Остин является членом моей команды. Вместе мы можем многое. Счастлив быть его партнёром», — приводит слова Дончича портал Basketball Network.

Напомним, Дончич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 14 матчах. В среднем за игру Лука набирает 35,1 очка, делает 8,5 подбора, отдаёт 9,4 передачи и совершает 1,8 перехвата.