«Это сделали вы». Комментатор из США ответил на обвинения в оскорблении Николы Йокича

«Это сделали вы». Комментатор из США ответил на обвинения в оскорблении Николы Йокича
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне журналист и комментатор Эдди Джонсон прокомментировал обвинения в свой адрес, связанные с тем, что он якобы назвал центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича «толстым» во время последней игры с «Денвером» (112:130) в рамках регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, О'Нил - 15, Гиллеспи - 12, Аллен - 10, Игодаро - 8, Гудвин - 8, Флеминг - 5, Буей - 3, Ричардс, Малуач, Бри, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 23, Джонс - 16, Джонсон - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 9, Браун - 4, Ннаджи - 2, Джонс, Тайсон, Пикетт

По словам самого Джонсона, в эфире он имел в виду значение слов «широкий» или «ширина», когда описывал физическую комплекцию Йокича, однако многие зрители восприняли его слова как оскорбление в адрес сербского баскетболиста.

«Я никогда не называл Йокича толстым — это сделали вы. Он в прекрасной физической форме для своих габаритов. Слово «широкий» здесь использовано как спортивный термин. Не стоит искажать мои слова. На самом деле это был комплимент его нестандартным пропорциям. Ваши шуточки, ребята, — только повод улыбнуться», — написал Джонсон на своей страничке в социальной сети X.

Что сказал Джонсон в эфире?
