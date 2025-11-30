«Это сделали вы». Комментатор из США ответил на обвинения в оскорблении Николы Йокича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне журналист и комментатор Эдди Джонсон прокомментировал обвинения в свой адрес, связанные с тем, что он якобы назвал центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича «толстым» во время последней игры с «Денвером» (112:130) в рамках регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

По словам самого Джонсона, в эфире он имел в виду значение слов «широкий» или «ширина», когда описывал физическую комплекцию Йокича, однако многие зрители восприняли его слова как оскорбление в адрес сербского баскетболиста.

«Я никогда не называл Йокича толстым — это сделали вы. Он в прекрасной физической форме для своих габаритов. Слово «широкий» здесь использовано как спортивный термин. Не стоит искажать мои слова. На самом деле это был комплимент его нестандартным пропорциям. Ваши шуточки, ребята, — только повод улыбнуться», — написал Джонсон на своей страничке в социальной сети X.