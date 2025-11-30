Скидки
Кидд назвал главное качество Купера Флэгга после его рекордных 35 очков в матче НБА

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал выступление новичка и лёгкого форварда Купера Флэгга, который сегодня, 30 ноября, установил новый личный рекорд результативности в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110), набрав 35 очков.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харден - 29, Коллинз - 21, Зубац - 19, Данн - 6, Браун - 5, Пол, Сандерс, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Батюм
Даллас Маверикс: Флэгг - 35, Томпсон - 23, Маршалл - 18, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Нембард - 8, Сиссе - 4, Кристи - 3, Харди, Расселл, Мартин, Вашингтон

«На мой взгляд, его способность уверенно противостоять лучшим защитникам на позиции лёгкого форварда, таким как братья Томпсон и Диллон Брукс, а также справляться с огромным давлением на позиции разыгрывающего заслуживает особого уважения. Он сохраняет хладнокровие, демонстрирует глубокое понимание игры и обладает невероятно высоким баскетбольным интеллектом.

Его умение создавать моменты для партнёров впоследствии только сыграет ему на руку, особенно когда против него будут стоять менее опасные оппоненты», — приводит слова Кидда журналистка Рамона Шелберн на своей странице в социальной сети X.

