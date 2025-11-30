Леброн не примет участия в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»
40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс не примет участия в предстоящем матче с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится 1 декабря, из-за проблем с левой ногой. Об этом информирует пресс-служба команды.
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Леброн в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в четырёх матчах. В среднем за встречу Джеймс набирает 16,5 очка, делает 5,0 подбора, отдаёт 8,3 передачи, а также совершает 1,0 перехвата. Американский атлет выступает в составе «озёрников» с 2018 года, а в НБА он играет с 2003 года.
