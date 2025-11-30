Гилджес-Александер лидирует в НБА по очкам в последние минуты. Среди лучших есть новичок
Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер на данный момент занимает первое место в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков, набранных в клатч-тайме — в последние пять минут матчей при разнице в счёте не более пяти очков. Действующий MVP заработал в таких ситуациях уже 74 очка.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома») — 74 очка.
- Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 59.
- Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 51.
- Купер Флэгг («Даллас Маверикс», новичок) — 48.
- Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 42.
- Никола Вучевич («Чикаго Буллз») — 36.
- Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 35.
- Девин Букер («Финикс Санз») — 35.
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 34.
- Лаури Маркканен («Юта Джаз») — 34.
