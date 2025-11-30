Гилджес-Александер лидирует в НБА по очкам в последние минуты. Среди лучших есть новичок

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер на данный момент занимает первое место в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков, набранных в клатч-тайме — в последние пять минут матчей при разнице в счёте не более пяти очков. Действующий MVP заработал в таких ситуациях уже 74 очка.

Топ-10 выглядит следующим образом: