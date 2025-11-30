Скидки
Специальный паркет «Лейкерс» признан небезопасным из-за «маслянистого» покрытия

Специальный паркет «Лейкерс» признан небезопасным из-за «маслянистого» покрытия
Специальный паркет на стадионе «Крипто.ком Арена», который является домашним для калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», признан небезопасным из-за «маслянистого» покрытия к матчам Кубка НБА и запрещён к использованию в последней игре группового этапа. Об этом информирует издание Daily Mail.

В связи с этим в срочном порядке было принято решение о его замене. Было выявлено, что данный паркет не выдержал многочисленных испытаний на сцепление и влажность, а должностные лица обнаружили, что поверхностное покрытие оставило после себя «маслянистый» налёт. На ошибку первым указал Лука Дончич, подвергнув покрытие публичной критике.

