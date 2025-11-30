Скидки
Аналитик: Леброн не в восторге, слыша, как фанаты «Лейкерс» призывают признать Дончича MVP

Аналитик: Леброн не в восторге, слыша, как фанаты «Лейкерс» призывают признать Дончича MVP
Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс предположил, что четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса раздражают действия фанатов клуба, которые призывают признать MVP сезона его одноклубника словенца Луку Дончича.

«Леброн, похоже, не в восторге, слыша, как толпа фанатов «Лейкерс» призывают дать Дончичу звание MVP», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети Х.

Леброн в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в четырёх матчах. В среднем за встречу Джеймс набирает 16,5 очка, делает 5,0 подбора, отдаёт 8,3 передачи, а также совершает 1,0 перехвата. Американский атлет выступает в составе «озёрников» с 2018 года, а в НБА он играет с 2003 года.

