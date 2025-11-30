«С ним легко, мы были во многих ситуациях». Леброн выразил восхищение игрой с Ривзом

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс с восхищением высказался об игре с одноклубником соотечественником Остином Ривзом, который выступает на позиции защитника.

«Играть с Остином легко. Мы с ним провели уже так много игр, отыграли столько минут, были во многих ситуациях. И оба знаем, где находимся на площадке, даже не глядя друг на друга. Сейчас играем действительно хорошо», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

Леброн в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в четырёх матчах. В среднем за встречу Джеймс набирает 16,5 очка, делает 5,0 подбора, отдаёт 8,3 передачи, а также совершает 1,0 перехвата. Американский атлет выступает в составе «озёрников» с 2018 года, а в НБА он играет с 2003 года.