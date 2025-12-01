Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, состоялись очередные квалификационные матчи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
ЧМ-2027. Европа. Результаты игр 30 ноября:
Швейцария — Турция — 60:85;
Литва — Италия — 81:82;
Исландия — Великобритания — 84:90;
Румыния — Черногория — 75:80;
Португалия — Греция — 68:76;
Украина — Дания — 88:71;
Испания — Грузия — 90:61;
Босния и Герцеговина — Сербия — 72:74.
Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.