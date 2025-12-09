Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Баскетбол

«Мне очень нравится фраза Ларионова». Тренер из Единой лиги привёл цитату легенды хоккея

Комментарии

Помощник главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин поделился мнением о ситуации в «Локомотиве-Кубань» и «Зените», отметив, что проблемы команд являются временными. Также специалист вспомнил цитату хоккейного тренера СКА Игоря Ларионова о важности умения побеждать себя.

— А вот проблемы «Локо» и «Зенита», как думаете, временное явление?
— Однозначно. Это клубы с богатой историей, хорошими возможностями для манёвра, для изменений в случае необходимости, с квалифицированными кадрами топ-уровня. Однозначно, да.

Как по мне, не существует классического понимания удачного сезона. Есть удачные дни, повторяющиеся несколько раз. И когда понимаешь, что ситуация на площадке далека от того, чего тебе хотелось бы, что-то меняешь.

Можно, как всегда говорят, плохо сыграть и победить, а можно хорошо сыграть и проиграть. И умение правильно трактовать эти результаты важно. Мне очень нравится фраза нынешнего главного тренера СКА Игоря Ларионова. Он говорит: «Победить конкурентов относительно легко, а победить себя — нескончаемое обязательство», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с помощником главного тренера МБА-МАИ Евгением Сорокиным на «Чемпионате».
