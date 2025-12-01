Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Совершенно другой». Экс-напарник Леброна и Коби назвал их главное отличие

«Совершенно другой». Экс-напарник Леброна и Коби назвал их главное отличие
,
Комментарии

Бывший игрок НБА Ларри Нэнс-младший поделился мнением об отличиях между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом. Ларри выступал с Леброном за «Кливленд Кавальерс», а с Коби играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы сказал, их стиль лидерства в раздевалке был совершенно разным. Когда Коби заходил, его сразу можно было почувствовать — в воздухе буквально витала его энергия. Это был человек, рядом с которым хотелось быть собранным: проверить, завязаны ли шнурки, приведён ли в порядок шкафчик, чтобы случайно не попасть под раздачу.

Он держал всё под строгим контролем, что, как мы знаем, привело его к пяти чемпионским титулам. Леброн же — совершенно другой. Он свой парень, ведёт себя просто, с ним легко общаться. В нём есть какая-то детская непосредственность, и за это его всё ещё больше любят», — сказал Нэнс-младший на канале Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Ball в YouTube.

Сейчас читают:
А вы в курсе, что второй сын Леброна числится в NCAA? Но на деле не играет вообще
А вы в курсе, что второй сын Леброна числится в NCAA? Но на деле не играет вообще

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android