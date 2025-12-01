Лидер НБА «Оклахома» одержала 12-ю победу подряд, переиграв «Портленд». У Авдии трипл-дабл

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск на паркете «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 123:115.

Самым результативным игроком матча стал израильский лёгкий форвард Дени Авдия, оформивший трипл-дабл: 31 очко, 19 подборов и 10 передач. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 26 очков в данной встрече. Также на его счету четыре подбора и пять результативных передач.

«Тандер» выиграли 12-й матч подряд, «Портленд» проиграли 8 из 10 последних игр.