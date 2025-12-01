42 очка Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 117:115.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 42 очка.

Лучшую результативность в составе «Кливленда» показал Эван Мобли, оформив дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 2 и 3 декабря соответственно.