Кливленд — Бостон, результат матча 1 декабря 2025, счет 115:117, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

42 очка Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Кливленд»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 117:115.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 27, Гарлэнд - 21, Митчелл - 18, Тайсон - 17, Хантер - 8, Проктор - 8, Томлин - 7, Портер - 4, Уэйд - 3, Брайант - 2, Траверс
Бостон Селтикс: Притчард - 42, Браун - 19, Саймонс - 18, Уолш - 14, Тиллман - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 3, Майнотт, Харпер Мл., Шульга, Гарза, Уильямс, Буше

Самым результативным в составе «Бостона» стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 42 очка.

Лучшую результативность в составе «Кливленда» показал Эван Мобли, оформив дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 2 и 3 декабря соответственно.

