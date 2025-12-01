Скидки
Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 13 октября 2025, счёт 133:121, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Дончича и 33 очка Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА
Утром 1 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 133:121.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 121
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 33, Эйтон - 22, Хатимура - 14, Ларэвиа - 10, Хэйс - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Клебер - 2, Тьеро, Вандербилт, Смит, Смарт
Нью-Орлеан Пеликанс: Макгауэнс - 23, Бей - 22, Фирс - 21, Куин - 15, Пиви - 13, Альварадо - 12, Александер - 7, Луни - 6, Мисси - 2, Дикинсон, Джордан, Хоукинс

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич — дабл-дабл из 34 очков, 12 подборов и семи передач. Американский защитник Остин Ривз набрал 33 очка, а также отдал пять подборов и восемь ассистов. У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Брайс Макгауэнс, на счету которого 23 очка, семь подборов и пять передач.

Таким образом, «Лейкерс» выиграл седьмой матч подряд в НБА, а «Нью-Орлеан» одержал лишь одну победу в последних 13 матчах.

