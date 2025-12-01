Скидки
Франция пока не подписала указ об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США

Указ об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США пока не подписан. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

Игрока задержали во Франции по запросу США летом нынешнего года. В конце октября суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина.

«Даниил всё ещё остаётся под стражей во французской тюрьме. Представители российского посольства регулярно посещают его. Мы ждём, когда указ о его экстрадиции в США подпишет премьер-министр Франции. Точную дату мы не знаем, на данный момент он ещё это не сделал», — приводит слова Бело Sport24.ru.

