Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 1 декабря

В понедельник, 1 декабря, состоятся очередные квалификационные матчи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня пройдут восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
ЧМ — 2027. Европа. Расписание игр 1 декабря (время московское):
19:30 — Финляндия — Франция;
20:00 — Кипр — Германия;
21:00 — Эстония — Чехия;
21:00 — Швеция — Словения;
21:30 — Нидерланды — Польша;
22:00 — Израиль — Хорватия;
22:20 — Австрия — Латвия;
22:30 — Бельгия — Венгрия.
Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Предыдущий чемпионат мира проводился в 2023 году с 25 августа по 10 сентября на территории Индонезии, Японии и Филиппин. Чемпионом стала сборная Германии, победившая в финале Сербию со счётом 83:77.