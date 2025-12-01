Скидки
Баскетбол

Представлен статус Дёмина перед матчем «Бруклина» с «Шарлотт» — источник

Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс».

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Дёмин не значится в списке травмированных игроков команды. Об этом информирует CBS Sports со ссылкой на журналиста Си Джея Холмса. Напомним, спортсмен пропускал встречу с «Милуоки Бакс» (99:116).

Матч между «Бруклином» и «Шарлотт» состоится в ночь на 2 декабря. Его начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,7 подбора и 3,5 передачи.

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
