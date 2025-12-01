Представлен статус Дёмина перед матчем «Бруклина» с «Шарлотт» — источник

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс».
Дёмин не значится в списке травмированных игроков команды. Об этом информирует CBS Sports со ссылкой на журналиста Си Джея Холмса. Напомним, спортсмен пропускал встречу с «Милуоки Бакс» (99:116).
Матч между «Бруклином» и «Шарлотт» состоится в ночь на 2 декабря. Его начало запланировано на 3:30 по московскому времени.
Дёмин к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,7 подбора и 3,5 передачи.
