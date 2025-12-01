Ривз высказался о результативности Дончича в матче с «Пеликанс»
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу своей результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:121). Внимание Ривза обратили на то, что он набрал меньше очков, чем его товарищ по команде Лука Дончич.
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 121
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 33, Эйтон - 22, Хатимура - 14, Ларэвиа - 10, Хэйс - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Клебер - 2, Тьеро, Вандербилт, Смит, Смарт
Нью-Орлеан Пеликанс: Макгауэнс - 23, Бей - 22, Фирс - 21, Куин - 15, Пиви - 13, Альварадо - 12, Александер - 7, Луни - 6, Мисси - 2, Дикинсон, Джордан, Хоукинс
«Мне нужно поддерживать уверенность Луки на высоком уровне. Мне совсем не обязательно два матча подряд набирать больше очков, чем он», – сказал Ривз после матча.
В матче с «Пеликанс» Ривз набрал 33 очка, пять подборов и восемь передач, в то время как на счету Дончича 34 очка, 12 подборов и семь передач.
