Ривз высказался о результативности Дончича в матче с «Пеликанс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу своей результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:121). Внимание Ривза обратили на то, что он набрал меньше очков, чем его товарищ по команде Лука Дончич.

«Мне нужно поддерживать уверенность Луки на высоком уровне. Мне совсем не обязательно два матча подряд набирать больше очков, чем он», – сказал Ривз после матча.

В матче с «Пеликанс» Ривз набрал 33 очка, пять подборов и восемь передач, в то время как на счету Дончича 34 очка, 12 подборов и семь передач.

