«Оклахома» добилась достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём командам
«Оклахома-Сити Тандер» после гостевой победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (123:115) стала лишь четвёртой командой в истории лиги, начавшей сезон с показателем побед и одним поражением или лучше. Об этом информирует пресс-служба НБА.
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 31, Камара - 19, Грант - 18, Мюррэй - 13, Лав - 12, Шарп - 7, Уильямс - 7, Сиссоко - 5, Рупер - 3, Хендерсон, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рит
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Холмгрен - 19, Митчелл - 17, Уильямс - 16, Джо - 15, Дорт - 10, Уильямс - 8, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Янгблад, Дженг, Карлсон
Ранее такого достижения добивались следующие клубы: «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016 (21–0), «Хьюстон Рокетс» в сезоне-1993/1994 (20–1) и «Нью-Йорк Никс» в сезоне-1969/1970 (20–1).
В следующем матче регулярного чемпионата «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт». Встреча состоится 3 декабря и начнётся в 7:00 мск.
