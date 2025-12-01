Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» добилась достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём командам

«Оклахома» добилась достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём командам
Комментарии

«Оклахома-Сити Тандер» после гостевой победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (123:115) стала лишь четвёртой командой в истории лиги, начавшей сезон с показателем побед и одним поражением или лучше. Об этом информирует пресс-служба НБА.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 31, Камара - 19, Грант - 18, Мюррэй - 13, Лав - 12, Шарп - 7, Уильямс - 7, Сиссоко - 5, Рупер - 3, Хендерсон, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рит
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Холмгрен - 19, Митчелл - 17, Уильямс - 16, Джо - 15, Дорт - 10, Уильямс - 8, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Янгблад, Дженг, Карлсон

Ранее такого достижения добивались следующие клубы: «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016 (21–0), «Хьюстон Рокетс» в сезоне-1993/1994 (20–1) и «Нью-Йорк Никс» в сезоне-1969/1970 (20–1).

В следующем матче регулярного чемпионата «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт». Встреча состоится 3 декабря и начнётся в 7:00 мск.

Материалы по теме
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android