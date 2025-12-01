Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» могут расстаться с Леброном Джеймсом

Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» могут расстаться с Леброном Джеймсом
Комментарии

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Как считает Смит, руководство калифорнийского клуба может принять решение расстаться со спортсменом из-за его возраста, а не из-за качества его игры. В настоящий момент Леброну 40 лет.

«Причина в возрасте Джеймса и в том, что у них есть Лука — будущее команды. Луке 26. Клубу хочется, чтобы рядом играли молодые парни, а не тот, кому уже 41 и кто в следующем году может завершить карьеру. Вот в чём дело. Это не из-за игры Леброна, это из-за его возраста», — сказал обозреватель на канале Joe and Jada в YouTube.

Сейчас читают:
У «Лейкерс» седьмая победа подряд — и это без Леброна. Сейчас они выглядят очень опасно
У «Лейкерс» седьмая победа подряд — и это без Леброна. Сейчас они выглядят очень опасно

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android