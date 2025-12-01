Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» могут расстаться с Леброном Джеймсом

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Как считает Смит, руководство калифорнийского клуба может принять решение расстаться со спортсменом из-за его возраста, а не из-за качества его игры. В настоящий момент Леброну 40 лет.

«Причина в возрасте Джеймса и в том, что у них есть Лука — будущее команды. Луке 26. Клубу хочется, чтобы рядом играли молодые парни, а не тот, кому уже 41 и кто в следующем году может завершить карьеру. Вот в чём дело. Это не из-за игры Леброна, это из-за его возраста», — сказал обозреватель на канале Joe and Jada в YouTube.

