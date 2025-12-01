Дончич и Ривз повторили достижение, покорившееся за всю историю НБА лишь трём дуэтам

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и Остин Ривз стали четвёртым дуэтом в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за 50 лет, каждый из которых набрал более 30 очков в трёх матчах подряд. Об этом информирует пресс-служба НБА.

Ранее такое достижение покорялось Яннису Адетокунбо и Дэмьену Лилларду («Милуоки Бакс», 2023), Монте Эллису и Кори Маггетти («Голден Стэйт Уорриорз», 2010), а также Джорджу Гервину и Майку Митчеллу («Сан-Антонио Спёрс», 1984).

В трёх последних матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» словенский баскетболист Лука Дончич набирал 43, 35 и 34 очка, а американец Остин Ривз — 31, 38 и 33.