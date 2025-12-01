Скидки
«Автодор» продлил контракт с разыгрывающим Григорием Мотовиловым

«Автодор» продлил контракт с разыгрывающим Григорием Мотовиловым
Баскетбольный клуб «Автодор» объявил о продлении соглашения с разыгрывающим Григорием Мотовиловым. Игрок останется в саратовской команде до конца сезона-2025/2026.

27-летний Мотовилов принял участие во всех 13 матчах «Автодора» в Единой лиге ВТБ в октябре и ноябре, семь из них начав в стартовой пятёрке. Его средние показатели составили 7,8 очка, 2,7 результативной передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за 21 минуту 52 секунды на паркете.

«Автодор» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги с двумя победами и 11 поражениями.

Напомним, в сентябре 2025 года Мотовилов подписал контракт с «Автодором», действующий до конца октября с опцией продления до конца сезона 2025/2026. В ноябре «Автодор» продлил контракт с Григорием ещё на один месяц.

