Шакил О’Нил рассказал, как мама заставила его отказаться от $ 50 млн с Reebok

Баскетбольная легенда Шакил О’Нил рассказал историю, как в начале своей карьеры он отказался от контракта с Reebok на $ 50 млн по совету матери. Причиной стал разговор с возмущённой матерью фаната, которая пожаловалась на высокую цену его кроссовок.

В 1992 году О’Нил выпустил свою первую модель кроссовок Shaq Attaq в Reebok. Обувь хорошо продавалась, пока после одной из игр к нему не подошла женщина с сыном.

«Эта прекрасная леди тащила своего сына. Я думал, она хочет автограф. А она начала говорить: «Вы заставляете наших детей платить за эти кроссовки». Вы знаете, как нас воспитывали — нам нельзя перечить старшим. Тогда я пошёл домой, чтобы поговорить с мамой. Думал, она будет на моей стороне, а она сказала: «Детка, эта женщина права. Твои кроссовки действительно слишком дорогие. Помни, у тебя никогда не было обуви дороже $ 40», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

После этого разговора центровой «Орландо Мэджик» принял решение не продлевать контракт с Reebok, несмотря на предложение в $ 50 млн. Вместо этого он создал собственную независимую марку, сосредоточившись на производстве доступной обуви, которую начал продавать через Walmart.

Сегодня бренд Shaq продал более 470 млн пар обуви, а управление компанией перешло к его сыну Шарифу.