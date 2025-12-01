20-летняя баскетболистка набрала 47 очков во время матча NCAA

20-летняя американская баскетболистка Ауди Крукс установила личный рекорд результативности, набрав 47 очков в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Спортсменка выступает на позиции центровой за команду «Айова Стэйт Сайклоунс». Личный рекорд она установила во встрече с «Индианой Хузерс». «Айова» одержала победу со счётом 106:95.

Крукс реализовала 19 из 25 бросков с игры (76%) и девять из 11 штрафных бросков, а также совершила четыре подбора. Этот результат стал для неё лучшим в карьере на уровне студенческого баскетбола.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: