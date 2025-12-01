Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лука Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал шестым игроком в истории калифорнийской команды, который оформил шесть подряд матчей с 30+ очками. Об этом информирует пресс-служба НБА.

Ранее в этот список входили Леброн Джеймс, Коби Брайант, Шакил О’Нил, Джерри Уэст и Элджин Бейлор.

Это достижение словенский спортсмен установил после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:121). В этой встрече Дончич набрал 34 очка, совершил 12 подборов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дончич и Остин Ривз повторили достижение, покорившееся за всю историю НБА лишь трём дуэтам.

Материалы по теме
Дончич и Ривз повторили достижение, покорившееся за всю историю НБА лишь трём дуэтам

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android