Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван лучший дуэт игроков по результативности в этом сезоне НБА

Назван лучший дуэт игроков по результативности в этом сезоне НБА
Комментарии

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и Остин Ривз в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем набирают больше всего очков среди всех дуэтов лиги (63,9 очка за игру). Об этом информирует Polymarket.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету калифорнийского клуба 15 побед при четырёх поражениях. Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер», у которой 20 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелеса».

Материалы по теме
Лука Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелес Лейкерс»

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android