Назван лучший дуэт игроков по результативности в этом сезоне НБА

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и Остин Ривз в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем набирают больше всего очков среди всех дуэтов лиги (63,9 очка за игру). Об этом информирует Polymarket.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету калифорнийского клуба 15 побед при четырёх поражениях. Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер», у которой 20 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелеса».

