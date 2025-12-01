Скидки
Лидер ЦСКА Мело Тримбл отреагировал на получение награды MVP Единой лиги в ноябре

Лидер ЦСКА Мело Тримбл отреагировал на получение награды MVP Единой лиги в ноябре
Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл поделился эмоциями после получения награды MVP месяца Единой лиги ВТБ. Игрок отметил, что эта индивидуальная награда — результат работы всей команды, но его главная цель — титул по итогам сезона.

«Это моя первая награда по итогам месяца за три года в лиге. Приятно наконец-то её получить. Но, что ещё важнее, хочу выразить огромную благодарность моим товарищам по команде и тренерскому штабу, которые сыграли ключевую роль в нашем в целом успешном ноябре.

И всё же единственная действительно важная награда — та, которую получаешь в конце сезона, поэтому я полностью сфокусирован на ней», — приводит слова Тримбла пресс-служба ПБК ЦСКА.

