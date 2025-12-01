Видео: Лука Дончич получил по рукам и пошёл разбираться с соперником

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич устроил небольшую перепалку с новичком «Нью-Орлеан Пеликанс» Джеремаей Фирсом во время матча команд в регулярном чемпионате НБА.

Инцидент случился в третьей четверти, когда Лука пошёл под кольцо, получив по рукам от соперника после прозвучавшего свистка. В результате словенец решил выяснить отношения, сблизившись с Фирсом вплотную. После вмешательства других игроков перепалку удалось остановить.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча закончилась со счётом 133:121 в пользу «Лейкерс».