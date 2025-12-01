Скидки
Баскетбол

Видео: Лука Дончич получил по рукам и пошёл разбираться с соперником

Видео: Лука Дончич получил по рукам и пошёл разбираться с соперником
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич устроил небольшую перепалку с новичком «Нью-Орлеан Пеликанс» Джеремаей Фирсом во время матча команд в регулярном чемпионате НБА.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 121
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 33, Эйтон - 22, Хатимура - 14, Ларэвиа - 10, Хэйс - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Клебер - 2, Тьеро, Вандербилт, Смит, Смарт
Нью-Орлеан Пеликанс: Макгауэнс - 23, Бей - 22, Фирс - 21, Куин - 15, Пиви - 13, Альварадо - 12, Александер - 7, Луни - 6, Мисси - 2, Дикинсон, Джордан, Хоукинс

Инцидент случился в третьей четверти, когда Лука пошёл под кольцо, получив по рукам от соперника после прозвучавшего свистка. В результате словенец решил выяснить отношения, сблизившись с Фирсом вплотную. После вмешательства других игроков перепалку удалось остановить.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча закончилась со счётом 133:121 в пользу «Лейкерс».

У «Лейкерс» седьмая победа подряд — и это без Леброна. Сейчас они выглядят очень опасно
