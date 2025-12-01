«ИИ — сумасшествие». Аренас — о скандале с экс-игроком НБА, потерявшим деньги из-за фейка

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал ситуацию вокруг экс-баскетболиста Мэтта Барнса, ставшего жертвой масштабной мошеннической схемы с использованием искусственного интеллекта. По данным американских СМИ, Барнс потерял $ 61 тыс. из-за фальшивых сообщений и видео, которые повредили его репутации и привели к судебным разбирательствам.

«Это всё фейк. $ 61 тыс.? Из-за какой-то AI-обработки? Да вы шутите. Не верю. Будьте осторожны, дамы и господа, ИИ — это сумасшествие. Меня так ИИ не поймает — сразу видно людей, которые не играли в The Sims или видеоигры: эти штуки выглядят как игры. Если речь об ИИ, покажите мне хоть что-то реальное. Люди всё ещё попадаются на подобное в 2025 году — это безумие. Один FaceTime — и всё понятно. Если ты платишь вымогателям, они всегда будут требовать больше. Если уж я отдаю $ 60 тыс., то получаю весь «товар», а не просто просьбу помолчать», — сказал Аренас во время стрима.

Ранее Барнс утверждал, что некоторое время назад познакомился с женщиной в Сети. В какой-то момент она якобы стала угрожать обнародовать «компрометирующие» материалы, если бывший игрок не заплатит. По словам Мэтта, женщина начала использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы подделать голосовые сообщения, видео и переписку так, будто он изменяет своей супруге.

