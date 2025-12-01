Роберт Пэриш назвал топ-7 центровых в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и легенда «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш поделился мнением о величайших центровых в истории НБА.

«Всем привет! В последнее время мне часто задают этот вопрос, поэтому я решил ответить. Семь лучших центровых в моём списке: Карим Абдул-Джаббар, Мозес Мэлоун, Хаким Оладжьювон, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Шакил О'Нил, Никола Йокич», – написал Пэриш на своей странице в социальных сетях.

