«Он сильнее Николы». Парсонс назвал легендарного центрового, которого считает лучше Йокича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чендлер Парсонс поделился мнением о роли 30-летнего лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича в исторической перспективе.

«Мы охвачены ностальгией, захвачены чужими достижениями и историей, которую другие игроки создали до Николы. Но если посмотреть на игру, на его достижения и прогресс, на чемпионство, я думаю, Йокич уже входит в десятку лучших баскетболистов всех времён.

Шак — единственный центровой, который лучше, сильнее Николы. И у него не такая высококлассная техника, как у Йокича, но он невероятно доминирует. Я бы, наверное, поставил Шака на первое место как лучшего центрового всех времён, а Йокича — на второе», — приводит слова Парсонса портал Basketball Network.