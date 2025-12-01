Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он сильнее Николы». Парсонс назвал легендарного центрового, которого считает лучше Йокича

«Он сильнее Николы». Парсонс назвал легендарного центрового, которого считает лучше Йокича
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чендлер Парсонс поделился мнением о роли 30-летнего лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича в исторической перспективе.

«Мы охвачены ностальгией, захвачены чужими достижениями и историей, которую другие игроки создали до Николы. Но если посмотреть на игру, на его достижения и прогресс, на чемпионство, я думаю, Йокич уже входит в десятку лучших баскетболистов всех времён.

Шак — единственный центровой, который лучше, сильнее Николы. И у него не такая высококлассная техника, как у Йокича, но он невероятно доминирует. Я бы, наверное, поставил Шака на первое место как лучшего центрового всех времён, а Йокича — на второе», — приводит слова Парсонса портал Basketball Network.

Материалы по теме
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android