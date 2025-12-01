Скидки
Тренер «Далласа» Кидд высказался об адаптации Энтони Дэвиса к игре после травм

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Кидд высказался о возвращении на паркет 32-летнего звёздного форварда Энтони Дэвиса в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:129).

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

«Я думаю, что он был хорош для своей первой игры после возвращения. Мы постараемся уловить ритм и почувствовать, что мы получаем удовольствие от взаимодействий этих парней на паркете. На мой взгляд, он был хорош на обоих концах площадки. По мере того как мы продвигаемся вперёд и продолжаем своё развитие, как мы уже говорили, Энтони начинает получать хорошие минуты для улучшения тонуса», — приводит слова Кидда издание Dallas Hoops Journal.

В последней встрече с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110) Дэвис не играл.

Комментарии
