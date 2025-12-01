Скидки
Баскетбол

Энтони Дэвис рассказал, почему ему тяжело играть при ограниченных минутах

32-летний американский звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис высказался об ограниченных минутах на паркете из-за восстановления после травмы в проигранном матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:129).

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

«Да, это было тяжело. Пять минут, безусловно, короткий отрезок. Я привык играть девять или всю первую четверть. Так что всё оказалось по-другому с точки зрения ритма и настроя», — приводит слова Дэвиса издание Dallas Hoops Journal.

Дэвис во встрече со своим бывшим клубом провёл на паркете 28.19, набрав 12 очков, пять подборов, пять передач и три блок-шота. В следующем матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110) он на паркете не появился.

