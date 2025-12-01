Скидки
«Он просто хочет быть великим». Звезда «Лейкерс» Дончич — о Леброне

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич высказался в адрес своего 40-летнего одноклубника американца Леброна Джеймса.

«Я бы не сказал, что есть что-то сложное в игре с Джеймсом. Брон просто хочет быть великим, чувак. И будь я на его месте, то больше не смог бы ходить, если бы мне предстояло участвовать на 23-й сезон в лиге. А Леброн всё ещё делает это на высшем уровне, просто безумие», — приводит слова Дончича портал Basketball Network.

Напомним, Дончич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 15 матчах. В среднем за игру Лука набирает 35,1 очка, делает 8,7 подбора, отдаёт 9,2 передачи и совершает 1,8 перехвата.

