Джонсон рассказал о своём возвращении в «Локо» после девяти месяцев без баскетбола

Американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон высказался о своём возвращении в команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

— Чем ты занимался, пока тебя не было с нами?

— Делал всё возможное для того, чтобы правильно восстановиться. Я не играл с 18 января, сколько это получается — девять, 10 месяцев вне баскетбола? Никогда не выбывал так надолго и поэтому сейчас счастлив снова быть в команде, вернуться к тренировкам. Очень жду возможности наконец сыграть.

— По сравнению с прошлым сезоном в «Локо» появилось много новых игроков. Знал ли ты кого-то раньше?

— Большинство иностранцев я так или иначе знал раньше. С Джеремайей [Мартином] мы играли за «Лонг-Айленд Нетс» в G-лиге пять лет назад. С русскими новичками команды я пока особо не знаком, но все производят очень приятное впечатление, все по максимуму стараются помочь мне быстрее влиться в команду.

— Уже общался с главным тренером по поводу твоей роли в команде?

— Пока нет, но я думаю, что все в команде прекрасно знают, на что я способен. Я планирую просто быть собой и отдавать всего себя для победы, — приводит слова Джонсона пресс-служба краснодарцев.