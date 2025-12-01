«Бьёт рекорд за рекордом, настоящий феномен». Мозгов — об Овечкине

38-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2015/2016 в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов с восхищением высказался в адрес капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественника Александра Овечкина.

«Овечкин бьёт рекорд за рекордом – это очень круто! Этим можно только восхититься. Посмотрите, на каком уровне профессионализм и трудолюбие у человека. Настоящий феномен. Пример для многих», — приводит слова Мозгова портал Legalbet.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.