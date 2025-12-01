Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бьёт рекорд за рекордом, настоящий феномен». Мозгов — об Овечкине

«Бьёт рекорд за рекордом, настоящий феномен». Мозгов — об Овечкине
Комментарии

38-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2015/2016 в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов с восхищением высказался в адрес капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественника Александра Овечкина.

«Овечкин бьёт рекорд за рекордом – это очень круто! Этим можно только восхититься. Посмотрите, на каком уровне профессионализм и трудолюбие у человека. Настоящий феномен. Пример для многих», — приводит слова Мозгова портал Legalbet.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.

Материалы по теме
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Видео
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android