«Они будут играть жёстко». Вернувшийся в «Локомотив» Джонсон — о матче с ЦСКА
29-летний американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, вернувшийся в команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался о предстоящем матче с действующим чемпионом ЦСКА.
— Готов сыграть против ЦСКА в пятницу?
— Я чувствую себя на 100% готовым, но решать тренерам.
— Что скажешь об этом сопернике?
— Это очень известная команда, в том числе по европейским меркам. У них есть узнаваемый стиль – и мы знаем, чего ждать от «стиля ЦСКА». Они будут играть жёстко, быстро, так что нам надо сфокусироваться на том, на что мы в силах повлиять, и показать свой максимум, — приводит слова Джонсона пресс-служба краснодарского клуба.
