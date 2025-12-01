«Они будут играть жёстко». Вернувшийся в «Локомотив» Джонсон — о матче с ЦСКА

29-летний американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, вернувшийся в команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался о предстоящем матче с действующим чемпионом ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва

— Готов сыграть против ЦСКА в пятницу?

— Я чувствую себя на 100% готовым, но решать тренерам.

— Что скажешь об этом сопернике?

— Это очень известная команда, в том числе по европейским меркам. У них есть узнаваемый стиль – и мы знаем, чего ждать от «стиля ЦСКА». Они будут играть жёстко, быстро, так что нам надо сфокусироваться на том, на что мы в силах повлиять, и показать свой максимум, — приводит слова Джонсона пресс-служба краснодарского клуба.