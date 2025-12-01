«Его не остановить». Пол Пирс сравнил Гилджес-Александера с Джорданом

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс сравнил 27-летнего лидера и разыгрывающего защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера с легендарным соотечественником Майклом Джорданом.

«Шея не остановить. Он начинает мне напоминать Джордана. Мы видели Коби, Леброна, Кей Ди, и они показывали отличные матчи. А этот парень стабильно набирает 30 очков», — приводит слова Пирса портал Yahoo Sports.

В текущем сезоне Шей принял участие в 21 игре. В среднем за встречу Гилджес-Александер набирает 32,5 очка, делает 4,8 подбора, отдаёт 6,6 передачи, а также совершает 1,5 перехвата.