Новичок «Зенита» ответил, будут ли 373 матча в НБА преимуществом в Единой лиге

30-летний американский центровой Ноа Вонле, представляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», ответил, будет ли его опыт в НБА преимуществом в российском чемпионате.

На счету Вонле 373 матча в НБА за такие клубы, как «Шарлотт Хорнетс», «Портленд Трэйл Блейзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс».

— Среди действующих игроков Единой лиги у тебя больше всего матчей в НБА. Будет ли это преимуществом?

— Это две совершенно разные лиги, с разными правилами. Но думаю, что благодаря опыту в НБА я могу привнести многое. Конечно, предстоит адаптация — как я сказал, это разные лиги. Нужно посмотреть, как пройдёт переход, и двигаться дальше. Однако я уверен, что смогу внести весомый вклад.

— «Зенит» — ваша первая европейская команда. Для вас это вызов?

— Да, это первый европейский клуб в моей карьере, первый раз я буду играть в Европе. Так что впереди переходный период, большой путь, но я жду его с интересом, — приводит слова Вонле пресс-служба команды.