Дончич объяснил, благодаря чему успешно смог адаптироваться к НБА после карьеры в Европе

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич рассказал, за счёт чего ему удалось успешно адаптироваться к выступлению в НБА после карьеры в Европе.

«В Европе, если ты хорошо проявляешь себя на профессиональном уровне, то тебя ставят играть против мужчин. Таким же был и я. Кажется, мне было 16 лет, когда я впервые выступил против команды НБА. Первый раз против «Бостона». Они тогда приехали в Мадрид. Я играл где-то четыре или пять минут.

Но сама игра в 16 лет, тренировки со взрослыми мужчинами очень меня подготовили, поскольку многие из них выступали в НБА. Так что они меня подготовили к карьере в Америке», — приводит слова Дончича портал Basketball Network.