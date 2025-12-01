«Хватит подлизываться». Артест раскритиковал ван Ганди, назвавшего Йокича величайшим

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) раскритиковал именитого Стэна ван Ганди, назвавшего сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича величайшим.

«На 150% неправильно. Нам нужно перестать подлизываться к этим игрокам», — написал Сэндифорд-Артест в социальных сетях.

Ван Ганди — бывший главный тренер ряда клубов НБА, а ныне комментатор и эксперт.

Йокич является трёхкратным обладателем награды самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата и единожды признавался MVP финала, когда его клуб выиграл титул чемпиона в 2023 году.