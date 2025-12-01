Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хватит подлизываться». Артест раскритиковал ван Ганди, назвавшего Йокича величайшим

«Хватит подлизываться». Артест раскритиковал ван Ганди, назвавшего Йокича величайшим
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) раскритиковал именитого Стэна ван Ганди, назвавшего сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича величайшим.

«На 150% неправильно. Нам нужно перестать подлизываться к этим игрокам», — написал Сэндифорд-Артест в социальных сетях.

Ван Ганди — бывший главный тренер ряда клубов НБА, а ныне комментатор и эксперт.

Йокич является трёхкратным обладателем награды самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата и единожды признавался MVP финала, когда его клуб выиграл титул чемпиона в 2023 году.

Материалы по теме
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android