НБА представила обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026. «Лейкерс» — в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённые рейтинги силы команд в сезоне-2025/2026, что происходит каждую неделю с начала сезона.

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 24 ноября:

1. «Оклахома-Сити Тандер».

2. «Денвер Наггетс».

3. «Хьюстон Рокетс».

4. «Лос-Анджелес Лейкерс».

5. «Детройт Пистонс».

6. «Нью-Йорк Никс».

7. «Финикс Санз».

8. «Сан-Антонио Спёрс».

9. «Орландо Мэджик».

10. «Миннесота Тимбервулвз»

11. «Торонто Рэпторс».

12. «Майами Хит».

13. «Бостон Селтикс».

14. «Атланта Хоукс».

15. «Кливленд Кавальерс»

16. «Голден Стэйт Уорриорз».

17. «Филадельфия Сиксерс».

18. «Милуоки Бакс».

19. «Мемфис Гриззлиз».

20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

21. «Даллас Маверикс».

22. «Шарлотт Хорнетс».

23. «Чикаго Буллз».

24. «Юта Джаз».

25. «Лос-Анджелес Клипперс».

26. «Сакраменто Кингз».

27. «Нью-Орлеан Пеликанс».

28. «Индиана Пэйсерс».

29. «Бруклин Нетс».

30. «Вашингтон Уизардс».