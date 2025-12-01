Скидки
Центровой Вонле назвал дату своего дебюта в составе «Зенита»

Центровой Вонле назвал дату своего дебюта в составе «Зенита»
Комментарии

30-летний американский центровой Ноа Вонле, представляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», заявил, что ожидает своего дебюта во встрече с «Игокеа» в рамках внутрисезонного турнира — WINLINE Basket Cup.

— Какие у вас ожидания от первого матча?
— Думаю, мой первый матч будет 4 декабря. Очень жду его. Я работал ради этого момента последний год, даже полтора года. Я взволнован. Думаю, это будет отличная игра. Выйду на площадку, буду играть упорно, с большой энергией и постараюсь помочь команде победить.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Зенита»? Они ждут встречи с вами.
— Санкт-Петербург, я рад быть здесь. Надеюсь, вы примете меня и встретите с распростёртыми объятиями. И, надеюсь, мы сможем подарить вам чемпионство и выполнить поставленную задачу, — приводит слова Вонле пресс-служба команды.

Новичок «Зенита» ответил, будут ли 373 матча в НБА преимуществом в Единой лиге
