В «Чикаго» заинтересованы в подписании Энтони Дэвиса — инсайдер

В «Чикаго» заинтересованы в подписании Энтони Дэвиса — инсайдер
Обозреватель ESPN Джамал Кольер сообщил, что руководство «Чикаго Буллз» заинтересовано в подписании контракта с 32-летним звёздным форвардом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американцем Энтони Дэвисом.

Согласно имеющейся информации, причина интереса к Дэвису заключается в том, что руководство видит в нём ключ к существенному улучшению защиты команды.

Дэвис в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в шести матчах в составе «Далласа». В среднем за игру Энтони набирает 19,3 очка, делает 9,3 подбора, а также совершает 2,7 передачи и 1,5 блок-шота.

Энтони Дэвис рассказал, почему ему тяжело играть при ограниченных минутах
