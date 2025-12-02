Скидки
Чемпионат мира — 2027 — квалификация Европы — 2025/2026: результаты на 1 декабря, календарь

Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 1 декабря
В ночь на 2 декабря завершились очередные квалификационные встречи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня прошло восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

ЧМ-2027. Европа. Результаты игр 1 декабря:

Финляндия — Франция — 83:76;
Кипр — Германия — 64:83;
Эстония — Чехия — 92:97;
Швеция — Словения — 83:94;
Нидерланды — Польша — 83:85;
Израиль — Хорватия — 71:85;
Австрия — Латвия — 68:86;
Бельгия — Венгрия — 85:87.

Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.

