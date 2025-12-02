Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 1 декабря

В ночь на 2 декабря завершились очередные квалификационные встречи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня прошло восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

ЧМ-2027. Европа. Результаты игр 1 декабря:

Финляндия — Франция — 83:76;

Кипр — Германия — 64:83;

Эстония — Чехия — 92:97;

Швеция — Словения — 83:94;

Нидерланды — Польша — 83:85;

Израиль — Хорватия — 71:85;

Австрия — Латвия — 68:86;

Бельгия — Венгрия — 85:87.

Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.