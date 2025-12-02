Стало известно, выйдет ли Егор Дёмин в старте «Бруклина» на матч с «Шарлотт» — RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин начнёт матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Шарлотт Хорнетс» в стартовом составе. Об этом информирует известный портал RotoWire. Данные носят предварительный характер.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч между «Бруклином» и «Шарлотт» пройдёт в ночь на 2 декабря мск и начнётся в 3:30 мск.

Ожидается, что в стартовом составе «Бруклина», кроме Дёмина, выйдут Тайриз Мартин, Майкл Портер, Ноа Клауни, а также Николас Клэкстон.

Дёмин к данному моменту принял участие в 17 встречах этого сезона НБА, где в среднем набирал 8,5 очка, 3,7 подбора и 3,5 передачи.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: