Хаслем высказался о мнении, что «Лейкерс» – одни из фаворитов на титул в этом сезоне НБА

Легенда «Майами Хит» трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем прокомментировал мнение части экспертов и болельщиков, которые считают, что «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет хорошие шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Да нет же. Они хорошо играют сейчас. Молодцы. Но давайте не будем обесценивать то, что делают другие команды. Неужели мы думаем, что остальные просто возьмут и развалятся? Конечно нет! И слушайте, это не выпад против «Лейкерс2. Я просто хочу сказать, насколько сильна Западная конференция», – сказал Хаслем на канале Sports On Prime в YouTube.

По словам Хаслема, такие команды, как «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс» представляют для действующего чемпиона НБА, «Оклахомы-Сити Тандер», куда более серьёзную угрозу. Он добавил, что взлёт «Лейкерс» на вторую строчку в турнирной таблице — во многом следствие травм конкурентов и удобного расписания, позволившего клубу подняться так высоко.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА: