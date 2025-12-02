Трёхкратный чемпион НБА предупредил «Лейкерс» насчёт Леброна Джеймса

Легенда «Майами Хит» трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем поделился мнением о проблемах «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми команда может столкнуться в плей-офф НБА.

«В серии до четырёх побед команда может рассчитывать на Луку Дончича, Остина Ривза и Леброна Джеймса. Леброн, каким бы великим он ни был, уже не так действует в защите, как раньше. И мы даже не знаем, какой будет защита у Луки и Остина Ривза, потому что в серии до четырёх побед никто не изобретает велосипед.

В серии до четырёх побед все атакуют слабые места. И будут бить туда снова и снова, пока соперник не найдёт ответ», — сказал Хаслем на канале Sports On Prime в YouTube.

