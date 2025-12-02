Скидки
Леброн ответил, кто из нынешних тренеров станет одним из величайших в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением об игре «Майами Хит» под руководством главного тренера Эрика Споэльстры.

«Без Тайлера Хирроу, который отлично играет в пик-н-ролле, они перестроили атаку и дали игрокам больше свободы — больше движений без мяча, больше проходов, больше быстрых решений. Всё запускается через их «колесо», где мяч постоянно циркулирует. У Бэма Адебайо в этом сезоне уже были матчи, где он попадал по несколько трёхочковых, и это тоже помогает.

Им не нужно держать кого-то в трёхсекундной зоне. Вот почему Спо — один из величайших тренеров. Он будет одним из величайших тренеров в истории. Потому что он продолжает развиваться, менять атакующие элементы, подстраивая их под свою систему. Они очень хорошо начали сезон», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Появилось видео сгоревшего дома Эрика Споэльстры:

