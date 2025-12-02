Девять очков и «+15» Егора Дёмина помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт»

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:103.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал девять очков, оформил один подбор и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 26.41 Егор реализовал 4 из 12 бросков с игры (1 из 3 трёхочковых), четыре раза сфолил, оформил один перехват и два блок-шота. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+15».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 35 очков, семь подборов и четыре ассиста.