Бруклин Нетс — Шарлотт Хорнетс, результат матча 2 декабря 2025, счет 116:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Девять очков и «+15» Егора Дёмина помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:103.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Портер - 35, Клауни - 18, Клэкстон - 13, Вульф - 10, Пауэлл - 10, Дёмин - 9, Сараф - 7, Шарп - 6, Мартин - 5, Уильямс - 3, Лидделл, Уилсон
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 18, Секстон - 15, Болл - 12, Ривз - 10, Диабате - 10, Салон - 10, Бриджес - 8, Макнили - 8, Колкбреннер - 7, Джеймс - 5, Пламли

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал девять очков, оформил один подбор и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 26.41 Егор реализовал 4 из 12 бросков с игры (1 из 3 трёхочковых), четыре раза сфолил, оформил один перехват и два блок-шота. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+15».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 35 очков, семь подборов и четыре ассиста.

